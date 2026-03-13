Стали известны причины отказа "Спартака" от Сильянова - источник

Об этом сообщает "МЯЧ RU". По информации источника, московский клуб рассматривал игрока как один из вариантов усиления на позицию крайнего защитника и даже связывался с его представителями. Однако до перехода дело не дошло.
Главной причиной стало финансовое условие в контракте футболиста. Для оформления трансфера "красно-белым" пришлось бы выплатить сумму отступных порядка 10 млн евро в качестве отступных, и клуб отказался от сделки.
В итоге "Спартак" сделал ставку на другого игрока и подписал защитника Владислава Сауся из "Балтики".
Защитник "Локомотива" Александр Сильянов минувшей зимой находился в сфере интересов "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"