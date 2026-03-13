Угаров: "Зенит" борется за чемпионство, "Спартак" - за шестое место

Бывший игрок "Зенита" Денис Угаров поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые встретятся с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
По мнению экс-футболиста, возможная неудача сильнее ударит именно по петербургской команде, поскольку она продолжает борьбу за чемпионство.

- Конечно, для "Зенита" поражение будет более болезненным. "Зенит" борется за чемпионство, "Спартак" борется за 6 место.

Поражение для "Зенита" - это будет удар, но я не думаю, что такое произойдет, - цитирует эксперта "Спорт день за днём".

После 20 туров чемпионата петербургский клуб располагается на второй строчке таблицы с 42 очками. Красно-белые набрали 35 баллов и занимают шестое место. При этом после зимней паузы москвичи выиграли оба своих матча, тогда как команда из Санкт-Петербурга в двух играх взяла три очка.

