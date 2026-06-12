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Мексика
2 - 0 2 0
ЮАРЗавершен

Мексика обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026. Арбитр удалил трёх игроков

Сборная Мексики успешно начала домашний чемпионат мира, обыграв команду ЮАР в стартовом матче турнира - 2:0.
Фото: ФИФА
Счёт был открыт уже на девятой минуте. Автором первого гола нынешнего мундиаля стал нападающий мексиканцев Хулиан Киньонес. После перерыва положение южноафриканской команды осложнилось удалением Яи Ситхоле.

Играя в большинстве, мексиканцы укрепили своё преимущество. На 67-й минуте отличился Рауль Хименес, удвоивший перевес своей команды. На 84-й минуте ЮАР осталась вдевятером. После просмотра VAR арбитр удалил Тхембу Зване.

На этом удаления не закончились. Уже в компенсированное время красную карточку получил защитник "Локомотива" и сборной Мексики Сесар Монтес, оставив хозяев вдесятером.

После первого тура мексиканцы возглавили группу A, набрав три очка.

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