Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Южная Корея
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Канада
22:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Канчельскис рассказал, как поднять уровень сборной России: Карпину это не под силу

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис рассказал, как поднять уровень сборной России.
Фото: РФС
По словам Канчельскиса, нужно, чтобы больше российских футболистов играло в европейских чемпионатах, тогда повысится уровень сборной России.

- Существенно поднять уровень сборной в условиях отстранения можно только одним способом: надо, чтобы как можно больше российских футболистов играло в европейских клубах из топ-5 лиг.

А тренеру сборной в нынешних обстоятельствах сложно каким-то образом поменять, улучшить наших игроков. Карпину это не под силу, как и любому другому тренеру, - цитирует Канчельскиса "Советский спорт".

Напомним, что сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В мае-июне национальная команда России провела три товарищеских матча - уступила на выезде в Каире сборной Египта со счетом 0:1, а также одержала две домашние победы - над Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0).

На данный момент в топовых европейских чемпионатах выступают три российских футболиста - Матвей Сафонов ("ПСЖ"), Александр Головин ("Монако") и Арсен Захарян ("Реал Сосьедад"). Сообщалось, что французский "ПСЖ" интересуется полузащитником "Локомотива" и сборной России Алексеем Батраковым.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится