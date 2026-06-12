Канчельскис рассказал, как поднять уровень сборной России: Карпину это не под силу

- Существенно поднять уровень сборной в условиях отстранения можно только одним способом: надо, чтобы как можно больше российских футболистов играло в европейских клубах из топ-5 лиг.
А тренеру сборной в нынешних обстоятельствах сложно каким-то образом поменять, улучшить наших игроков. Карпину это не под силу, как и любому другому тренеру, - цитирует Канчельскиса "Советский спорт".
Напомним, что сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. В мае-июне национальная команда России провела три товарищеских матча - уступила на выезде в Каире сборной Египта со счетом 0:1, а также одержала две домашние победы - над Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0).
На данный момент в топовых европейских чемпионатах выступают три российских футболиста - Матвей Сафонов ("ПСЖ"), Александр Головин ("Монако") и Арсен Захарян ("Реал Сосьедад"). Сообщалось, что французский "ПСЖ" интересуется полузащитником "Локомотива" и сборной России Алексеем Батраковым.