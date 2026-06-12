Болельщик из РФ рассказал о привезенном на ЧМ-2026 флаге России: нас приехало где-то 30 человек

Один из болельщиков рассказал, как он привез флаг России на ЧМ-2026.

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- Я родился в Забайкалье, в городе Нерчинске. Всегда мечтал посетить чемпионат мира. Этот флаг России со мной на третьем чемпионате мира подряд.

Ранее был на турнирах в России и в Катаре. Нас приехало где-то 30 человек. Организованно прилетели вместе, через Стамбул, - приводит слова болельщика



В первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года национальная команда Мексики одержала победу над сборной ЮАР со счетом 2:0. Южноафриканцы получили две красные карточки, а в компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику мексиканцев Сесару Монтесу, выступающему за московский "



Болельщик из России посетил этот матч и вывесил на трибунах российский триколор. Напомним, что ЧМ-2026 проходит в трех странах - США, Канаде и Мексике. По словам болельщика, он родился в Нерчинске и возит флаг России уже на третий чемпионат мира.Ранее был на турнирах в России и в Катаре. Нас приехало где-то 30 человек. Организованно прилетели вместе, через Стамбул, - приводит слова болельщика ТАСС В первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года национальная команда Мексики одержала победу над сборной ЮАР со счетом 2:0. Южноафриканцы получили две красные карточки, а в компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику мексиканцев Сесару Монтесу, выступающему за московский " Локомотив ".Болельщик из России посетил этот матч и вывесил на трибунах российский триколор. Напомним, что ЧМ-2026 проходит в трех странах - США, Канаде и Мексике.