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Болельщик из РФ рассказал о привезенном на ЧМ-2026 флаге России: нас приехало где-то 30 человек

Один из болельщиков рассказал, как он привез флаг России на ЧМ-2026.
Фото: Stocke Adobe
По словам болельщика, он родился в Нерчинске и возит флаг России уже на третий чемпионат мира.

- Я родился в Забайкалье, в городе Нерчинске. Всегда мечтал посетить чемпионат мира. Этот флаг России со мной на третьем чемпионате мира подряд.

Ранее был на турнирах в России и в Катаре. Нас приехало где-то 30 человек. Организованно прилетели вместе, через Стамбул, - приводит слова болельщика ТАСС.

В первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года национальная команда Мексики одержала победу над сборной ЮАР со счетом 2:0. Южноафриканцы получили две красные карточки, а в компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи показал прямую красную карточку защитнику мексиканцев Сесару Монтесу, выступающему за московский "Локомотив".

Болельщик из России посетил этот матч и вывесил на трибунах российский триколор. Напомним, что ЧМ-2026 проходит в трех странах - США, Канаде и Мексике.

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