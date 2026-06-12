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Дуглас Сантос заявил, что Анчелотти следит за игроками "Зенита" в РПЛ

Защитник сборной Бразилии Дуглас Сантос рассказал, что главный тренер национальной команды Карло Анчелотти следит за игроками "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Сантоса, попадание Луиса Энрике в заявку сборной Бразилии говорит о том, что Анчелотти следит за игроками "Зенита" в РПЛ.

- Совершенно очевидно, что раз и Луис Энрике попал в заявку национальной команды на чемпионат мира, то Анчелотти регулярно наблюдал за нами в матчах за клуб.
Именно благодаря тому, что к "Зениту" и РПЛ было пристальное внимание, у нас с Луисом и появилась возможность проявить себя на тренировочных сборах и в отборочных встречах ЧМ, - написал Сантос в авторской колонке для "СЭ".

Напомним, что защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос и вингер сине-бело-голубых Луис Энрике попали в окончательную заявку национальной команды Бразилии на ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике. Бразильцы сыграют в квартете C с Гаити, Марокко и Шотландией. В первом туре группового этапа команда Карло Анчелотти проведет встречу с марокканцами.

На счету Дугласа Сантоса семь матчей в составе национальной команды Бразилии и одна голевая передача. Луис Энрике провел за сборную 15 встреч и записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

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