Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Южная Корея
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Канада
22:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Круговой - о планах на отпуск: вообще потеряться

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, как планирует провести отпуск.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Кругового, он хочет поехать в Санкт-Петербург и не брать в руки телефон.

- По планам на отпуск ничего особенного.
Отдохнуть, закрыть телефон, выключить все, интернет, вообще потеряться.

На чемпионат мира не поеду, отправлюсь в Петербург домой, - приводит слова Кругового ТАСС.

В минувшем сезоне Данил Круговой провел за ЦСКА во всех турнирах 43 матча и смог записать на свой счет семь забитых мячей и девять голевых передач. Также защитник в сезоне-2025/26 провел девять матчей в составе сборной России и отметился одной результативной передачей.

Напомним, что по итогам сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко в 30 встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится