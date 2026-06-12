Круговой - о планах на отпуск: вообще потеряться

- По планам на отпуск ничего особенного.
Отдохнуть, закрыть телефон, выключить все, интернет, вообще потеряться.
На чемпионат мира не поеду, отправлюсь в Петербург домой, - приводит слова Кругового ТАСС.
В минувшем сезоне Данил Круговой провел за ЦСКА во всех турнирах 43 матча и смог записать на свой счет семь забитых мячей и девять голевых передач. Также защитник в сезоне-2025/26 провел девять матчей в составе сборной России и отметился одной результативной передачей.
Напомним, что по итогам сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко в 30 встречах.