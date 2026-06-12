Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Южная Корея
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Канада
22:00
Босния и ГерцеговинаНе начат

Барбоза: без Роналду у Португалии больше шансов

Футбольный агент Паулу Барбоза усомнился в том, что Криштиану Роналду должен оставаться основным нападающим сборной Португалии на чемпионате мира 2026 года.
Фото: УЕФА
Барбоза считает, что португальцам стоит рассмотреть и другие варианты в атаке.

- Есть большие сомнения, что он до сих пор лучший форвард в сборной. Роналду ещё не готов до конца. Мы не преуменьшаем возможности Криштиану, его роль в команде важна. Но он уже не способен играть все 90 минут на высоком уровне. Считаю, что без Роналду у нашей команды есть больше шансов, - приводит слова Барбозы "Спорт-Экспресс".

Для 41-летнего нападающего нынешний чемпионат мира станет шестым в карьере. Ранее Роналду вместе со сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы, а также дважды становился призёром континентального первенства.

На групповом этапе мундиаля португальская команда встретится со сборными ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится