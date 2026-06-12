Барбоза: без Роналду у Португалии больше шансов

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- Есть большие сомнения, что он до сих пор лучший форвард в сборной. Роналду ещё не готов до конца. Мы не преуменьшаем возможности Криштиану, его роль в команде важна. Но он уже не способен играть все 90 минут на высоком уровне. Считаю, что без Роналду у нашей команды есть больше шансов, - приводит слова Барбозы "Спорт-Экспресс"

Барбоза считает, что португальцам стоит рассмотреть и другие варианты в атаке.Для 41-летнего нападающего нынешний чемпионат мира станет шестым в карьере. Ранее Роналду вместе со сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы, а также дважды становился призёром континентального первенства.На групповом этапе мундиаля португальская команда встретится со сборными ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.