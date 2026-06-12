Круговой - о назначении Игдисамова: все рады, желаю удачи

- Все рады. Желаю удачи. Скоро уже увидимся. Надеюсь, что сезон будет интересным.
Удачнее будет следующий сезон? Я не хочу делать громких заявлений. Будем работать, маленькими шажочками двигаться вперед, - приводит слова Кругового ТАСС.
Дмитрий Игдисамов ранее был главным тренером молодежной команды ЦСКА, в марте он вошел в тренерский штаб Фабио Челестини в основной команде. После отставки швейцарца Игдисамов исполнял обязанности главного тренера красно-синих, а в мае получил полноценное назначение. Контракт со специалистом рассчитан на два года.
По итогам минувшего сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко в 30 встречах. "Армейцы" вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в финале Пути регионов московскому "Спартаку" со счетом 0:1.