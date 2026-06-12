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Круговой - о назначении Игдисамова: все рады, желаю удачи

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал назначение Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Кругового, все рады назначению Игдисамова, но он не делает прогнозов на следующий сезон.

- Все рады. Желаю удачи. Скоро уже увидимся. Надеюсь, что сезон будет интересным.

Удачнее будет следующий сезон? Я не хочу делать громких заявлений. Будем работать, маленькими шажочками двигаться вперед, - приводит слова Кругового ТАСС.

Дмитрий Игдисамов ранее был главным тренером молодежной команды ЦСКА, в марте он вошел в тренерский штаб Фабио Челестини в основной команде. После отставки швейцарца Игдисамов исполнял обязанности главного тренера красно-синих, а в мае получил полноценное назначение. Контракт со специалистом рассчитан на два года.

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко в 30 встречах. "Армейцы" вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в финале Пути регионов московскому "Спартаку" со счетом 0:1.

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