Вратарь "Динамо" назвал причину побед клуба после возобновления сезона

"Сборы получились очень тяжелыми, много работали и на поле, и в зале, проводили и по три тренировки в день даже.
Команда хорошо отработала, теперь показываем тот результат, о котором мы думали и которого хотели добиться", - сказал Расулов "Матч ТВ".
После возобновления сезона московское "Динамо" одержало 4 победы в 4 матчах: три в Российской Премьер-Лиге, одну в Пути РПЛ Кубка России.
На данный момент подопечные Ролана Гусева занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 21 матче.