Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
19:30
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спортинг Лиссабон
20:45
Буде-ГлимтНе начат
Челси
23:00
ПСЖНе начат
Арсенал
23:00
БайерНе начат
Манчестер Сити
23:00
Реал МадридНе начат

Вратарь "Динамо" назвал причину побед клуба после возобновления сезона

Голкипер "Динамо" Курбан Расулов высказался о результатах команды после возобновления сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
Футболист заявил, что команда вышла на хороший уровень после тяжелых тренировок на зимних сборах.

"Сборы получились очень тяжелыми, много работали и на поле, и в зале, проводили и по три тренировки в день даже.

Команда хорошо отработала, теперь показываем тот результат, о котором мы думали и которого хотели добиться", - сказал Расулов "Матч ТВ".

После возобновления сезона московское "Динамо" одержало 4 победы в 4 матчах: три в Российской Премьер-Лиге, одну в Пути РПЛ Кубка России.

На данный момент подопечные Ролана Гусева занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков в 21 матче.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится