Смородская: ЦСКА и Челестини - главное разочарование этой весны

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о нынешней форме ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Смородской, ЦСКА и Челестини разочаровывают весной и наставника не спасет даже победа в Кубке России.

- Можно сказать, что ЦСКА и Челестини — главное разочарование этой весны.

Думаю, его не спасёт даже возможная победа в Кубке России. Команда показывает слишком плохой футбол для такого подбора игроков, - цитирует Смородскую "Советский спорт".

Фабио Челестини является главным тренером ЦСКА с лета 2025 года, ранее он занимал аналогичный пост в ряде швейцарских клубов. Под его руководством "армейцы" завоевали Суперкубок России.

После 28 сыгранных туров столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками. В финале Пути регионов Кубка России красно-синие сыграют на выезде с московским "Спартаком".

