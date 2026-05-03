Смородская: ЦСКА и Челестини - главное разочарование этой весны

- Можно сказать, что ЦСКА и Челестини — главное разочарование этой весны.
Думаю, его не спасёт даже возможная победа в Кубке России. Команда показывает слишком плохой футбол для такого подбора игроков, - цитирует Смородскую "Советский спорт".
Фабио Челестини является главным тренером ЦСКА с лета 2025 года, ранее он занимал аналогичный пост в ряде швейцарских клубов. Под его руководством "армейцы" завоевали Суперкубок России.
После 28 сыгранных туров столичный клуб располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками. В финале Пути регионов Кубка России красно-синие сыграют на выезде с московским "Спартаком".