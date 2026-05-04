В матче 35-го тура Серии А миланский клуб дома обыграл "Парму" со счётом 2:0.
Команда Кристиана Киву вышла вперёд перед самым перерывом - отличился Маркус Тюрам. Во втором тайме преимущество хозяев закрепил Генрих Мхитарян.
Эта победа позволила "нерадзурри" гарантировать себе первое место за три тура до конца чемпионата. "Интер" набрал 82 очка и стал недосягаемым для ближайшего преследователя - "Наполи".
"Интер" обыграл "Парму" и стал чемпионом Италии
Фото: Football Italia