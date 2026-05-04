В "Краснодаре" поздравили Сперцяна с достижением

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян добрался до отметки в 100 результативных действий за клуб. Юбилейным для капитана южан стал ассист в матче 28-го тура РПЛ против "Акрона".

После игры пресс-служба краснодарского клуба поздравила игрока с достижением.



Сперцян стал лишь вторым футболистом в истории "Краснодара", сумевшим набрать 100 очков по системе "гол+пас". Ранее этой отметки достиг Джон Кордоба.



При этом среди воспитанников академии клуба именно 25-летний полузащитник стал первым игроком с такой статистикой.