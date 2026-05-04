Сочи
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Акрон
0 - 1 0 1
КраснодарЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен

СКА-Хабаровск
Перенесён
Уфа
Волга Ул
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Факел
2 - 0 2 0
ЕнисейЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
ТорпедоЗавершен

В "Краснодаре" поздравили Сперцяна с достижением

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян добрался до отметки в 100 результативных действий за клуб. Юбилейным для капитана южан стал ассист в матче 28-го тура РПЛ против "Акрона".
Фото: ФК "Краснодар"
После игры пресс-служба краснодарского клуба поздравила игрока с достижением.

Сперцян стал лишь вторым футболистом в истории "Краснодара", сумевшим набрать 100 очков по системе "гол+пас". Ранее этой отметки достиг Джон Кордоба.

При этом среди воспитанников академии клуба именно 25-летний полузащитник стал первым игроком с такой статистикой.

