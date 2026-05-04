Голкипер "Зенита": иногда нужно пропустить, чтобы команда проснулась

"В раздевалке уже после игры шутили: иногда нужно пропустить, чтобы команда проснулась. Поначалу, минут десять чувствовали себя немного не в своей тарелке - возможно, сказался фактор выездной игры.А после этих десяти минут мы перевернули игру и уже владели преимуществом до самого конца. При этом, как мне кажется, у нас все получалось", - сказал Адамов "Матч ТВ".
2 мая состоялся матч в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом". Встреча проходила на "ВЭБ Арене". Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 3:1.
В начале первого тайма футболист "армейцев" Иван Обляков реализовал пенальти. Голами за сине-бело-голубых отличились Игорь Дивеев, Александр Соболев и Луис Энрике.