Дркушич объяснил, почему считает гол Дивеева в ворота ЦСКА особенным

Футболист "Зенита" Ваня Дркушич высказался о забитом голе Игоря Дивеева.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист заявил, что "Зенит" окончательно перехватил инициативу в матче после гола Игоря Дивеева.

"Каждый мяч имел вес.
Но гол Дивеева - особенный: он был забит еще до перерыва при счете 0:1 в пользу ЦСКА, после чего мы окончательно перехватили инициативу и стали оказывать еще большее давление на соперника", - сказал Дркушич "Матч ТВ".

2 мая состоялся матч в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом". Подопечные Фабио Челестини потерпели поражение со счетом 1:3.

На 30-й минуте встречи защитник сине-бело-голубых Игорь Дивеев забил гол в ворота своего бывшего клуба.

