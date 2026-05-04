Дркушич объяснил, почему считает гол Дивеева в ворота ЦСКА особенным

"Каждый мяч имел вес.
Но гол Дивеева - особенный: он был забит еще до перерыва при счете 0:1 в пользу ЦСКА, после чего мы окончательно перехватили инициативу и стали оказывать еще большее давление на соперника", - сказал Дркушич "Матч ТВ".
2 мая состоялся матч в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом". Подопечные Фабио Челестини потерпели поражение со счетом 1:3.
На 30-й минуте встречи защитник сине-бело-голубых Игорь Дивеев забил гол в ворота своего бывшего клуба.