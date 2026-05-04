Игрок "Спартака": моя история с клубом завершена

"Думаю, что история со "Спартаком" завершена. Не то что думаю - я знаю, что да. Все новости читают. Спортивный директор "Спартака" уже всё сказал, что они в целом не заинтересованы.Хочется по максимуму приносить пользу здесь, в "Крыльях". Хочется уйти на мажорной ноте или остаться. Не знаю. Там уже будем разговаривать", - сказал Чернов "Чемпионату".
Никита Чернов является игроком московского "Спартака" с конца февраля 2022 года. Всего за красно-белых защитник провел 80 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Соглашение клуба с игроком рассчитано до конца июня 2026 года.
Российский футболист выступает в составе "Крыльев Советов" на правах аренды с августа 2025 года. В текущем сезоне за самарский клуб Чернов сыграл 22 матча и забил 2 гола.