Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
17:00
ШинникНе начат
Арсенал Тула
19:30
РоторНе начат

Игрок "Крыльев Советов" высказался о судействе в матче со "Спартаком"

Игрок "Крыльев Советов" Никита Чернов высказался о судействе в матче против "Спартака".
Фото: ФК "Крылья Советов"
Футболист заявил, что в матче против "Спартака" было нормальное судейство.

"В целом нормальное судейство было. Где надо - свистели. С пенальти хорошо разобрались (улыбается). Спартаковцы больше к судье обращались.
Может быть, мы где-то время тянули, ещё какие-то футбольные хитрости применяли. Но это всё равно футбол. Нам очки позарез нужны", - сказал Чернов "Чемпионату".

1 мая состоялся матч между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Главным арбитром встречи выступил Сергей Карасев. Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение со счетом 1:2.

В начале первого тайма игрок "Крыльев Советов" Фернандо Костанца реализовал пенальти.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится