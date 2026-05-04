Игрок "Крыльев Советов" высказался о судействе в матче со "Спартаком"

"В целом нормальное судейство было. Где надо - свистели. С пенальти хорошо разобрались (улыбается). Спартаковцы больше к судье обращались.Может быть, мы где-то время тянули, ещё какие-то футбольные хитрости применяли. Но это всё равно футбол. Нам очки позарез нужны", - сказал Чернов "Чемпионату".
1 мая состоялся матч между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Главным арбитром встречи выступил Сергей Карасев. Подопечные Хуана Карлоса Карседо потерпели поражение со счетом 1:2.
В начале первого тайма игрок "Крыльев Советов" Фернандо Костанца реализовал пенальти.