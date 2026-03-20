В ЭСК ответили, стоило ли удалить Кармо за толчок Талалаева

Экспертно-судейская комиссия вынесла решение по эпизоду с Энрике Кармо и Андреем Талалаевым в матче "Балтики" и ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
В ЭСК заявили, что со стороны футболиста не было применения чрезмерной силы или жестокости в отношении кого-либо из соперников.

"Действия игроков ЦСКА Энрике Кармо, толкнувшего главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева, и Ивана Облякова, участвующего в массовом конфликте, не квалифицируются комиссией как агрессивные.

С их стороны не было применения чрезмерной силы или жестокости в отношении кого-либо из соперников, и они заслуживали вынесения предупреждения за неспортивное поведение", - написано на официальном сайте РФС.

14 марта состоялся матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА. Подопечные Фабио Челестини потерпели поражение со счетом 0:1.

В конце второго тайма главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, "армейцы" должны были подавать аут. После этого футболист ЦСКА Энрике Кармо толкнул российского специалиста, началась массовая потасовка.

