В ЭСК ответили, стоило ли удалить Кармо за толчок Талалаева

"Действия игроков ЦСКА Энрике Кармо, толкнувшего главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева, и Ивана Облякова, участвующего в массовом конфликте, не квалифицируются комиссией как агрессивные.
С их стороны не было применения чрезмерной силы или жестокости в отношении кого-либо из соперников, и они заслуживали вынесения предупреждения за неспортивное поведение", - написано на официальном сайте РФС.
14 марта состоялся матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА. Подопечные Фабио Челестини потерпели поражение со счетом 0:1.
В конце второго тайма главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, "армейцы" должны были подавать аут. После этого футболист ЦСКА Энрике Кармо толкнул российского специалиста, началась массовая потасовка.