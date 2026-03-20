Мамаев предположил, за что конкретно Мойзес был отстранён от тренировок ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Павел Мамаев прокомментировал отстранение действующего защитника армейцев Мойзеса от тренировок с основным составом.
Ранее "Чемпионат" сообщил, что бразильца отстранили из-за ссоры с главным тренером команды Фабио Челестини. Остальные игроки красно-синих в данном конфликте встали на сторону тренера. Мамаев считает, что на ровном месте подобные отстранения не случаются.

"Может быть, был какой-то момент неуважения в диалоге, раз последовала такая реакция. Вряд ли это было на пустом месте.

Очевидно, что Мойзес — это потеря для ЦСКА. Но практика показывает, что в любом месте игрок никогда не будет выше команды. Игроков много, они приходят и уходят, а команда остаётся. У ЦСКА череда неудач, но я уверен, что они справятся", — передаёт слова Мамаева Metaratings.

В ответном матче полуфинала Кубка России между ЦСКА и "Краснодаром" Мойзес получил красную карточку на 64 минуте. Ранее в этой же встрече, на 45+1 минуте, удаление схлопотал другой бразильский защитник армейцев — Матеус Рейс. Ту встречу ЦСКА проиграл со счётом 0:4.

В субботу, 21 марта, команда сыграет дома с махачкалинским "Динамо" в рамках 22 тура Российской Премьер-Лиги.

