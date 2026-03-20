Корнеев: непонятно, заслужил ли Петров вызов в сборную России

Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев прокомментировал вызов в сборную России полузащитника "Балтики" Максима Петрова.
Фото: ФК "Балтика"
По мнению Корнеева, Петров на данный момент проявил себя не самым запоминающимся образом для вызова в национальную команду.

"Как по мне, пока непонятно, заслужил Петров вызов или нет.

Это один из игроков, который для вызова в сборную ещё недостаточно сильно сыграл. А так, это парень с очень большим объёмом работы, который не боится рисковать", — передаёт слова Корнеева "Матч ТВ".

Максим Петров в первой части сезона 2025/2026 провёл 20 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

27 марта сборная России сыграет в Краснодаре с командой Никарагуа, 31 марта состоится товарищеская встреча россиян со сборной Мали.

