Корнеев: непонятно, заслужил ли Петров вызов в сборную России

"Как по мне, пока непонятно, заслужил Петров вызов или нет.
Это один из игроков, который для вызова в сборную ещё недостаточно сильно сыграл. А так, это парень с очень большим объёмом работы, который не боится рисковать", — передаёт слова Корнеева "Матч ТВ".
Максим Петров в первой части сезона 2025/2026 провёл 20 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.
27 марта сборная России сыграет в Краснодаре с командой Никарагуа, 31 марта состоится товарищеская встреча россиян со сборной Мали.