КДК оштрафовал "Зенит" и "Спартак" по итогам матча команд в РПЛ

"Массовое скандирование болельщиками "Зенита" оскорбительных выражений в адрес "Спартака" — штраф "Зениту" 15 тысяч рублей. Массовое скандирование болельщиками "Спартака" оскорбительных выражений в адрес "Зенита" — штраф "Спартаку" 100 тысяч рублей.
За выход за пределы технической зоны главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо оштрафован на 10 тысяч рублей. За задержку выхода на три минуты перед началом матча "Спартак" оштрафован на 30 тысяч рублей", — сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с "Матч ТВ".
"Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 2:0 благодаря голам с пенальти нападающих Александра Соболева (45') и Джона Дурана (81').