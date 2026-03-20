Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Факел1 тайм

КДК оштрафовал "Зенит" и "Спартак" по итогам матча команд в РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал санкт-петербургский "Зенит" и московский "Спартак" после матча команд в 21 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Массовое скандирование болельщиками "Зенита" оскорбительных выражений в адрес "Спартака" — штраф "Зениту" 15 тысяч рублей. Массовое скандирование болельщиками "Спартака" оскорбительных выражений в адрес "Зенита" — штраф "Спартаку" 100 тысяч рублей.

За выход за пределы технической зоны главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо оштрафован на 10 тысяч рублей. За задержку выхода на три минуты перед началом матча "Спартак" оштрафован на 30 тысяч рублей", — сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с "Матч ТВ".

"Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 2:0 благодаря голам с пенальти нападающих Александра Соболева (45') и Джона Дурана (81').

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится