Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 0 1 0
Факел2 тайм

Агент высказался о будущем защитника "Спартака"

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Спартака" Никиты Чернова, выступающего на правах аренды за "Крылья Советов", высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
По словам Кузьмичева, если бы у красно-белых было желание сохранить Чернова, то клуб давно проговорил бы это.

- Надо понимать, что у них есть проблемы, которые нужно решать срочно. Если у них в голове уже сложилась ситуация по Никите, от того, что мы встретимся, и нам что-то скажут лично, ничего не поменяется.
Прекрасно понимаем: если бы было желание сохранить Чернова, уже давно это проговорили бы, - цитирует Кузьмичева Sport24.

В летнее трансферное окно Никита Чернов перешел из московского "Спартака" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды до конца текущего сезона. За самарцев защитник провел во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 1,5 миллионов евро.

По итогам 21 сыгранного тура команда Магомеда Адиева располагается на 14 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 20 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится