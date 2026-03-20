Агент высказался о будущем защитника "Спартака"

- Надо понимать, что у них есть проблемы, которые нужно решать срочно. Если у них в голове уже сложилась ситуация по Никите, от того, что мы встретимся, и нам что-то скажут лично, ничего не поменяется.
Прекрасно понимаем: если бы было желание сохранить Чернова, уже давно это проговорили бы, - цитирует Кузьмичева Sport24.
В летнее трансферное окно Никита Чернов перешел из московского "Спартака" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды до конца текущего сезона. За самарцев защитник провел во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 1,5 миллионов евро.
По итогам 21 сыгранного тура команда Магомеда Адиева располагается на 14 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 20 набранными очками в своем активе.