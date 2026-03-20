Соболев высказался о ролике "Спартака", в котором он был изображен в маске для плавания

- У меня все в порядке с самоиронией. Но если есть желание шутить надо мной, то давайте шутить вместе, я не против. Хотите шоу — давайте делать шоу. Я в соцсетях каждый день сталкиваюсь с буллингом. Если обращать внимание на все шутки и оскорбления, то можно просто с ума сойти.
Единственный выход — проще к этому относиться, кайфовать с этого. Я всегда говорю: если о тебе пишут или ругают, значит, что-то ты из себя представляешь, - сказал Соболев в видео на YouTube-канале "РБ Спорт. Проекты".
Напомним, что в 21 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" принимал на домашнем стадионе московский "Спартак" - встреча закончилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:0. Перед этой встречей пресс-служба красно-белых подготовила видеоролик, в котором пародировался известный фильм "Шоу Трумана" - в видео была отсылка на Соболева, который был изображен в маске для плавания.
В текущем сезоне Александр Соболев вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 28 встречах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи. Форвард также провел 14 матчей в составе сборной России и забил шесть мячей.