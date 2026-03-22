Силкин ответил, сможет ли "Динамо" добиться успеха в игре с "Зенитом"

"Сможет ли "Динамо" добиться успеха в матче с "Зенитом", зависит от того, что им позволит сделать соперник. У "Динамо" всё пока неплохо складывается. Если команда хочет на что-то претендовать в чемпионате, нужно обыгрывать "Зенит".
Когда все футболисты "Динамо" играют с самоотдачей, всё идёт хорошо. Нужно, чтобы и сейчас была та же самоотдача, что в матчах с ЦСКА и "Спартаком". И концентрацию терять нельзя", — отметил Силкин в разговоре с "Матч ТВ".
По итогам 21 тура "Зенит" с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 30 баллами располагается на 8-й позиции. Очное противостояние команд пройдёт на "ВТБ Арене" в Москве сегодня, 22 марта. Начало — в 16:00 мск.