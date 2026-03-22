Оренбург
13:45
СпартакНе начат
Динамо
16:00
ЗенитНе начат
Крылья Советов
16:30
РубинНе начат
Локомотив
19:00
АкронНе начат

СКА-Хабаровск
1 - 3 1 3
Арсенал ТулаЗавершен
Сокол
13:00
НефтехимикНе начат
Урал
14:00
ЕнисейНе начат
Спартак Кострома
16:00
ШинникНе начат

Арсенал
19:30
Манчестер СитиНе начат

Силкин ответил, сможет ли "Динамо" добиться успеха в игре с "Зенитом"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча команды с "Зенитом" в 22 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Динамо" Москва
По мнению Силкина, для успеха динамовцам нужно сыграть с той же самоотдачей, что и в матчах со "Спартаком" и ЦСКА.

"Сможет ли "Динамо" добиться успеха в матче с "Зенитом", зависит от того, что им позволит сделать соперник. У "Динамо" всё пока неплохо складывается. Если команда хочет на что-то претендовать в чемпионате, нужно обыгрывать "Зенит".

Когда все футболисты "Динамо" играют с самоотдачей, всё идёт хорошо. Нужно, чтобы и сейчас была та же самоотдача, что в матчах с ЦСКА и "Спартаком". И концентрацию терять нельзя", — отметил Силкин в разговоре с "Матч ТВ".

По итогам 21 тура "Зенит" с 45 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 30 баллами располагается на 8-й позиции. Очное противостояние команд пройдёт на "ВТБ Арене" в Москве сегодня, 22 марта. Начало — в 16:00 мск.

