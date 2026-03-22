Гришин считает, что выводы по игре ЦСКА после победы над "Динамо" Мх делать рано

"Армейцы победили, но оживают ли они?
И Махачкала, и следующие четыре команды в чемпионате, я считаю, ЦСКА точно по зубам. Так что по одной встрече делать выводы рано", — отметил Гришин в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
21 марта ЦСКА на своём поле обыграл "Динамо" Махачкала со счётом 3:1. Армейская команда набрала 39 очков, но осталась на 5 месте турнирной таблице РПЛ. В следующих четырёх встречах чемпионата ЦСКА сыграет с "Акроном" (04.04, в гостях), "Сочи" (12.04, дома), "Крыльями Советов" (18.04, в гостях) и "Ростовом" (21.04, дома).