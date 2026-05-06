Гранат: у ЦСКА новый тренер - это может сыграть им на руку

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о предстоящем матче Кубка России "Спартак" - ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Граната, смена главного тренера может помочь ЦСКА, но у команд равные шансы на победу.

- У "Спартака" есть преимущество, самое главное в том, что они играют дома, при своих болельщиках, поддержка будет запредельная. Но у ЦСКА новый тренер — новые эмоции, встряска для команды, это им тоже может сыграть на руку.
В процентном соотношении на победу той или другой команды 50 на 50, - приводит слова Граната "Матч ТВ".

В понедельник, 4 мая, ЦСКА объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера - специалист работал в клубе с лета прошлого года. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок России, одержав победу над "Краснодаром". Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Дмитрий Игдисамов.

Сегодня, 6 мая, ЦСКА сыграет на выезде с московским "Спартаком" в матче финала Пути регионов Кубка России, стартовый свисток запланирован на 20:00 по столичному времени. В финале Пути РПЛ сыграют московское "Динамо" и "Краснодар" - первая встреча завершилась безголевой ничьей.

