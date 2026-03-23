По данным суперкомпьютера, красно-белые остаются в чемпионской гонке чисто математически — их шансы на титул составляют 0,1%. Наиболее реальным вариантом для "Спартака" считается сохранение нынешнего, шестого места в турнирной таблице (41,9%).
После 22 туров "Спартак" с 38 очками располагается на 6-й позиции турнирной таблицы РПЛ. В 23 туре красно-белые сыграют дома с "Локомотивом" (3-е место, 44 очка). Встреча состоится после перерыва на матчи сборных, 5 апреля, на "Лукойл Арене".
Суперкомпьютер оценил шансы "Спартака" на чемпионство ниже 1%
Шансы московского "Спартака" на завоевание чемпионского титула в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026 оценил суперкомпьютер Opta.
Фото: ФК "Спартак"