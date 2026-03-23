В Черногории ответили, возможен ли матч со сборной России в 2026 году

"Мы благодарны за интерес из России к возможному матчу российской сборной с Черногорией.
Однако хотим сообщить, что календарь сборной Черногории на март и июнь 2026 года уже сформирован, поэтому свободных дат для проведения товарищеских матчей в этот период нет.
Что касается организации матча между сборными Черногории и России в следующем году, то посмотрим, как будет развиваться ситуация", — отметил Латинович в разговоре со Sport24.
27 марта на "Ozon Арене" в Краснодаре пройдёт товарищеская игра между сборными России и Никарагуа. 31 марта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге российская сборная сыграет с национальной командой Мали.