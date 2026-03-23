Суперкомпьютер Opta определил фаворита РПЛ сезона 2025/2026

По данным суперкомпьютера Opta, главным фаворитом на победу в Российской Премьер-Лиге текущего сезона является не действующий чемпион России "Краснодар".
Фото: ФК "Зенит"
С вероятностью в 58,5% чемпионом, согласно данным Opta, станет "Зенит". Вторым претендентом является нынешний лидер турнирной таблицы РПЛ "Краснодар" (37,8%).

Далее команды располагаются по убывающей с третьего по шестое место так же, как они идут в таблице чемпионата — "Локомотив" (2,8%), "Балтика" (0,5%), ЦСКА (0,2%) и "Спартак" (0,1%). Остальные коллективы не имеют математических шансов для борьбы за титул. Вероятность 16-го итогового места "Сочи" оценивается в 97,5%.

Отметим, что после 22 туров лидером турнирной таблицы с 49 очками является "Краснодар", второе место с 48 баллами занимает "Зенит".

