"Спорт-Экспресс" сообщает, что число проданных билетов почти достигло 20 тысяч. Игра состоится 27 марта на "Ozon Арене" в Краснодаре. На данный момент сборная России занимает 36-е место в рейтинге ФИФА, Никарагуа располагается на 130-й позиции.
Сегодня, 23 марта, российская сборная отправилась на учебно-тренировочную базу "Четук" в Республике Адыгея.
Стало известно, сколько билетов продано на матч Россия — Никарагуа
Российский футбольный союз реализовал на товарищескую игру между сборными России и Никарагуа десятки тысяч билетов.
