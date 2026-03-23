Стал известен срок возвращения Педро к тренировкам

Полузащитнику "Зенита" Педро удалось избежать серьёзной травмы. Напомним, что матч 22 тура Премьер-Лиги с московским "Динамо" (3:1) футболист пропускал.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает "Спорт-Экспресс", Педро сможет вернуться к тренировкам и играм сразу после международной паузы. Таким образом, Сергей Семак сможет рассчитывать на хавбека уже в первом матче после перерыва — домашней игре с "Крыльями Советов", которая состоится 4 апреля.

В текущем сезоне Педро провёл за "Зенит" 20 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в РПЛ, а также отыграл 7 поединков, забил один гол и отметился одним ассистом в Кубке России.

