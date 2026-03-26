Мостовой - о желании Абаскаля вернуться в РПЛ: хочет заработать

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался об экс-наставнике команды Гильермо Абаскале.
Александр Мостовой заявил, что не нужно серьезно относиться к желанию Гильермо Абаскаля тренировать клуб из РПЛ.

"Не нужно серьезно к этому относиться, прекращайте уже! Давайте будем профессионально относиться к профессии тренера, а то у меня волосы начинают выпадать, когда у нас делают посмешище из того, чему мы отдали жизнь.

Хочет заработать немного, а что в России еще делают люди?" - сказал Мостовой "Матч ТВ".

Гильермо Абаскаль являлся главным тренером московского "Спартака" с июня 2022 года по апрель 2024 года. Всего под его руководством красно-белые провели 74 матча, одержали 36 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 23 поражения.

Ранее испанский специалист заявил, что покинул пост главного тренера мексиканского "Атлетико Сан Луис". Он сказал, что хотел бы вернуться в РПЛ.

