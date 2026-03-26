По информации ESPN, петербургский клуб готов продать футболиста за 40 миллионов евро.
Луис Энрике выступает за "Зенит" с января 2025 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 25 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с бразильским игроком рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.
Названа сумма, за которую "Зенит" готов продать Энрике летом - ESPN
"Зенит" готов расстаться со своим нападающим этим летом.
