Адиев: возглавить "Крылья Советов" - моё не лучшее решение

Бывший тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев высказался о периоде работы в клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"
Российский специалист заявил, что вместе с тренерским штабом проделал неплохую работу в "Крыльях Советов".

"Не расстроился ли я, что выбрал именно Самару? В какой-то мере это было мое не лучшее решение. Когда я там оказался, понял, что в Самаре организовано все очень специфично.
Но я считаю, что мы с тренерским штабом проделали неплохую работу, вышли в полуфинал Кубка", - сказал Адиев "РБ Спорту".

Магомед Адиев стал главным тренером самарских "Крыльев Советов" в начале июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 31 матч, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений. В начале апреля 2026 года пресс-служба клуба объявила об уходе российского специалиста.

На данный момент Адиев возглавляет белорусский "МЛ Витебск".

