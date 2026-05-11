Талалаев высказался об удалении Андраде в матче с "Локомотивом"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался об удалении игрока команды Кевина Андраде в матче с "Локомотивом".
Фото: ФК "Балтика"
Российский специалист заявил, что основания для красной карточки были.

"Посмотрели повтор, увидели, что наступ был - основания для красной карточки были. Казалось, что в самом моменте агрессии не было. Игрок тянул ногу за мячом, попал по ноге, но продавливания не было. Агрессии не было, основания для карточки были", - сказал Талалаев "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 10 мая, состоялся матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и калининградской "Балтикой". Встреча проходила на "РЖД Арене". Подопечные Андрея Талалаева потерпели поражение со счетом 0:1.

В начале первого тайма защитник "Балтики" Кевин Андраде получил прямую красную карточку за фол на Зелимхане Бакаеве.

