Талалаев высказался об удалении Андраде в матче с "Локомотивом"

"Посмотрели повтор, увидели, что наступ был - основания для красной карточки были. Казалось, что в самом моменте агрессии не было. Игрок тянул ногу за мячом, попал по ноге, но продавливания не было. Агрессии не было, основания для карточки были", - сказал Талалаев "Спорт-Экспрессу".
Вчера, 10 мая, состоялся матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и калининградской "Балтикой". Встреча проходила на "РЖД Арене". Подопечные Андрея Талалаева потерпели поражение со счетом 0:1.
В начале первого тайма защитник "Балтики" Кевин Андраде получил прямую красную карточку за фол на Зелимхане Бакаеве.