Орлов: к Соболеву у меня только одна претензия

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игроке "Зенита" Александре Соболеве в матче с "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"
Геннадий Орлов заявил, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак верит в футболиста.

"Соболев? К нему у меня всегда была только одна претензия. Мастерство... Старание старанием, но еще же должна быть и техническая составляющая.
Хотя за самоотдачу, важные голы мы его, согласитесь, не раз хвалили. В любом случае это выбор главного тренера. Семак в него верит", - сказал Орлов "Спорт-Экспрессу".

Вчера, 10 мая, состоялся матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Сочи". Встреча завершилась победой подопечных Сергея Семака со счетом 2:1.

Нападающий сине-бело-голубых вышел на поле в стартовом составе и провел на поле всю встречу, голевыми действиями не отличился.

