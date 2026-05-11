Орлов: к Соболеву у меня только одна претензия

"Соболев? К нему у меня всегда была только одна претензия. Мастерство... Старание старанием, но еще же должна быть и техническая составляющая.Хотя за самоотдачу, важные голы мы его, согласитесь, не раз хвалили. В любом случае это выбор главного тренера. Семак в него верит", - сказал Орлов "Спорт-Экспрессу".
Вчера, 10 мая, состоялся матч в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и "Сочи". Встреча завершилась победой подопечных Сергея Семака со счетом 2:1.
Нападающий сине-бело-голубых вышел на поле в стартовом составе и провел на поле всю встречу, голевыми действиями не отличился.