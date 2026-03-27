Россия
19:30
НикарагуаНе начат
Швейцария
22:45
ГерманияНе начат
Нидерланды
22:45
НорвегияНе начат
Испания
23:00
СербияНе начат

Сенников оценил слова Карпина о том, что нынешняя сборная России сильнее образца 2021 года

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина о силе нынешнего состава национальной команды.
Фото: сборная России
Ранее Валерий Георгиевич заявил, что нынешний подбор игроков сильнее того, что играл в официальном матче против Хорватии в 2021 году.

"Карпину виднее. Он же сам бывший опытный футболист, сколько лет работает со сборной. Наверное, он понимает, что нынешняя команда могла бы добиться тогда большего. Не уверен, что у нынешнего поколения всё получится после возвращения.

По игрокам я соглашусь с Карпиным, что нынешняя сборная выглядит сильнее той, что играла с Хорватией", — передаёт слова Сенникова "Советский спорт".

14 ноября 2021 года сборная России провела свой на данный момент последний официальный матч, в котором проиграла Хорватии со счётом 0:1.

Сегодня, 27 марта, Россия сыграет в Краснодаре с национальной командой Никарагуа. Встреча стартует в 19:30 мск.

