Сенников оценил слова Карпина о том, что нынешняя сборная России сильнее образца 2021 года

"Карпину виднее. Он же сам бывший опытный футболист, сколько лет работает со сборной. Наверное, он понимает, что нынешняя команда могла бы добиться тогда большего. Не уверен, что у нынешнего поколения всё получится после возвращения.
По игрокам я соглашусь с Карпиным, что нынешняя сборная выглядит сильнее той, что играла с Хорватией", — передаёт слова Сенникова "Советский спорт".
14 ноября 2021 года сборная России провела свой на данный момент последний официальный матч, в котором проиграла Хорватии со счётом 0:1.
Сегодня, 27 марта, Россия сыграет в Краснодаре с национальной командой Никарагуа. Встреча стартует в 19:30 мск.