Семак высказался о выступлении "Зенита" в весенней части сезона

"Двоякие впечатления. С одной стороны, всё-таки было необязательное поражение от "Оренбурга", которое отложило свой отпечаток. В остальных матчах мы понимали, что будет сложно: начало года, непростые условия.
Тем не менее, думаю, что достойно прошли этот отрезок за исключением игры в Оренбурге", - сказал Семак Metaratings.
После возобновления сезона петербургский "Зенит" провел 6 матчей, одержал 5 побед и потерпел одно поражение. Подопечные Сергея Семака уступили "Оренбургу" со счетом 1:2 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков в 22 матчах.