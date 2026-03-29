Джон Джон рассказал, у каких игроков "Зенита" хорошие шансы поехать на ЧМ-2026

"Поздравляю Луиса с голевой передачей, для него это очень важно в матче с таким сложным соперником, как Франция. Сейчас им предстоит матч с Хорватией.
Уверен, что и Луис, и Дуглас сыграют в нем. Что касается шансов поехать на чемпионат мира, у них очень хорошие шансы", - сказал Джон Metaratings.
26 марта состоялся товарищеский матч между сборными Бразилии и Франции. Встреча проходила в США на стадионе "Джиллетт". Подопечные Дидье Дешама одержали победу со счетом 2:1. Дуглас Сантос провел на поле всю игру, Луис Энрике вышел на замену после первого тайма и отметился голевой передачей на Бремера.