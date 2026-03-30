Гурцкая назвал условия, при которых возвращение Дзюбы в "Спартак" может быть полезным

"Я был бы не против категорически этой истории, если бы был уверен, что это его последний год. Что он работает последний год и заканчивает с футбольной карьерой. Вот в таком случае я не уверен, что это был бы вред для команды.
Как игрок, как амбициозный футболист, который хочет играть в этом возрасте, это уже некая проблема клуба. А если он приходит и готовит себя к завершению карьеры, к тренерской деятельности, может, помочь в раздевалке связать русских и иностранцев, то как играющий тренер на поле — для очень сильного харизматичного, а не такого, как сейчас, — это было бы неплохо", - сказал Гурцкая.
Артем Дзюба является воспитанником Академии московского "Спартака". В составе красно-белых нападающий провел 166 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 23 результативные передачи. Дзюба находился в системе клуба с 2004 года и окончательно покинул "Спартак" летом 205-го, перейдя в петербургский "Зенит".
За свою карьеру 37-летний футболист завоевал 11 различных трофеев, включая 4 чемпионских титула подряд.
В этом сезоне Дзюба защищает цвета "Акрона". За тольяттинскую команду форвард забил 6 мячей и отдал 4 голевых паса в 20 играх чемпионата России. Действующее трудовое соглашение игрока с тольяттинцами рассчитано до лета этого года.
Источник: "РБ Спорт"