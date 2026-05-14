Ледяхов оценил шансы "Спартака" стать бронзовым призером РПЛ

Сложно предположить, сможет ли "Спартак» забрать бронзу."Локомотив" выглядит достаточно убедительно. Не думаю, что они не заберут её", - сказал Ледяхов "Чемпионату".
После 29 туров "Спартак" с 51 очком занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В заключительном туре, 17 мая, команда сыграет в гостях с махачкалинским "Динамо" (14-е место, 25 очков). Суперфинал Кубка России, в котором "Спартак" поборется за трофей с "Краснодаром", состоится 24 мая на стадионе "Лужники" в Москве.