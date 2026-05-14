Полузащитник "Балтики" Петров: хотелось бы победить "Динамо". Мы давно не радовали болельщиков

- Мы настраиваемся на каждую игру, чтобы выходить и побеждать, особенно при своих болельщиках, мы их давно не радовали. Хотелось бы выиграть, - приводит слова Петрова "Матч ТВ".
По итогам 29 сыгранных туров калининградская "Балтика" располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 46 набранными очками. Московское "Динамо" занимает восьмое место с 42 баллами в своем активе.
В 30 туре Российской Премьер-Лиги балтийцы сыграют на домашнем стадионе с бело-голубыми. Напомним, что команда Андрея Талалаева потеряла шансы на бронзовые медали, но может попасть в топ-5 по итогам сезона.