Главный тренер Мали: статистика сборной России при Карпине впечатляет

"Россия — фаворит, играет дома, статистика команды при Валерии Карпине впечатляет. Для нас это дебют в Европе. Будет холодно, времени на подготовку мало.
Надеюсь, все сильнейшие игроки будут доступны, если не случится травм или других проблем. Тогда матч может получиться конкурентным. Надеюсь, что мы сможем создать России проблемы", -сказал Сентфье.
Во вторник, 31 марта, состоится товарищеская встреча между сборными России и Мали. Матч пройдет в Санкт-Петербурге, на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров из Узбекистана во главе с Рустамом Лутфуллиным.
Валерий Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года. Под его руководством сборная России провела 31 матч, в котором одержала 21 победу, 8 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
