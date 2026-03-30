Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:30
СКА-ХабаровскНе начат

Дасаев: не могу представить возвращение Дзюбы в "Спартак"

Экс-игрок "Спартака" Ринат Дасаев высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в клуб.
Фото: Global Look Press
Российский специалист заявил, что Артем Дзюба может не подойти "Спартаку" из-за своего возраста.

"Не могу это представить.
Не знаю, когда он закончит, что он будет делать. Артем уже в возрасте, как он может подходить "Спартаку". Конечно, хотелось бы, ведь Дзюба - неплохой игрок, но у каждого свой возраст и свой предел", - сказал Дасаев Sport24.

Ранее Артем Дзюба заявил, что готов к возвращению в московский клуб.

Российский футболист является воспитанником "Спартака". Нападающий выступал в составе команды с 2009 по 2015 год.

На данный момент 37-летний Дзюба играет за тольяттинский "Акрон". В текущем сезоне на его счету 20 матчей, 6 голов и 4 результативные передачи в РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится