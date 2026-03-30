Дасаев: не могу представить возвращение Дзюбы в "Спартак"

"Не могу это представить.Не знаю, когда он закончит, что он будет делать. Артем уже в возрасте, как он может подходить "Спартаку". Конечно, хотелось бы, ведь Дзюба - неплохой игрок, но у каждого свой возраст и свой предел", - сказал Дасаев Sport24.
Ранее Артем Дзюба заявил, что готов к возвращению в московский клуб.
Российский футболист является воспитанником "Спартака". Нападающий выступал в составе команды с 2009 по 2015 год.
На данный момент 37-летний Дзюба играет за тольяттинский "Акрон". В текущем сезоне на его счету 20 матчей, 6 голов и 4 результативные передачи в РПЛ.