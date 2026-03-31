Агент Батракова высказался о состоянии игрока после повреждения

"С Алексеем все хорошо, прогнозы очень даже оптимистичные. Если все пойдет по плану, то к игре со "Спартаком" он должен быть готов. Серьезного повреждения удалось избежать.Но решение непосредственно перед самой игрой будет принимать тренерский штаб совместно с медиками клуба", - сказал Кузьмичев "РБ Спорту".
22 марта состоялся матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Локомотивом" и тольяттинским "Акроном". Встреча завершилась победой "железнодорожников" со счетом 5:1. После игры у Алексея Батракова обнаружили повреждение, футболист провел на поле 84 минуты.
Подопечные Михаила Галактионова сыграют против "Спартака" 5 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.