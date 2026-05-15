"Бавария" сделала объявление по Нойеру

Мануэль Нойер останется игроком "Баварии" ещё как минимум на один сезон.
Фото: Getty Images
Мюнхенский клуб официально объявил о продлении контракта с опытным голкипером до лета 2027 года.

Футболист выступает за "Баварию" с 2011 года. В нынешнем сезоне голкипер провёл 36 матчей во всех турнирах, 11 из которых завершил без пропущенных мячей. В кампании-2025/2026 мюнхенцы досрочно оформили чемпионство в Бундеслиге. В Лиге чемпионов команда дошла до полуфинала.

