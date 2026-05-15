Газинский считает, что от "Краснодара" в чемпионской гонке ничего не зависит

"Понятно, что сейчас шансы на чемпионство у "Краснодара" ниже. До этого всё зависело от "Краснодара", сейчас ему нужно ждать, чтобы "Ростов" обыграл "Зенит". Сейчас от них, по большому счёту, ничего не зависит.
Они должны просто выиграть свою домашнюю игру, и, если это сделают, ждать, что "Ростов" заберёт очки у "Зенита", — отметил Газинский в беседе с Metaratings.
"Краснодар" в заключительном туре чемпионата проведёт домашнюю встречу с "Оренбургом". Все матчи 30 тура РПЛ пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в одно время — 18:00 мск.