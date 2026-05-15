Матчи Скрыть

Газинский считает, что от "Краснодара" в чемпионской гонке ничего не зависит

Бывший полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский поделился мнением о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Краснодар"
На титул претендуют "Зенит" и "Краснодар". Питерцам для завоевания чемпионства в последнем туре достаточно сыграть с "Ростовом" вничью.

"Понятно, что сейчас шансы на чемпионство у "Краснодара" ниже. До этого всё зависело от "Краснодара", сейчас ему нужно ждать, чтобы "Ростов" обыграл "Зенит". Сейчас от них, по большому счёту, ничего не зависит.

Они должны просто выиграть свою домашнюю игру, и, если это сделают, ждать, что "Ростов" заберёт очки у "Зенита", — отметил Газинский в беседе с Metaratings.

"Краснодар" в заключительном туре чемпионата проведёт домашнюю встречу с "Оренбургом". Все матчи 30 тура РПЛ пройдут в воскресенье, 17 мая, и начнутся в одно время — 18:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится