Мостовой считает, что Барко выгодно продлить контракт со "Спартаком"

"Барко является одним из лучших футболистов "Спартака" наряду с Маркиньосом и другими. Он правильно делает, что пользуется этим моментом, "Спартаку" же тем более хорошо.
Для Барко это однозначно выгодно, он может быть лучшим в РПЛ и ещё много заработать", — отметил Мостовой в разговоре с "Матч ТВ".
В текущем сезоне Эсекьель Барко провёл за "Спартак" 27 игр, в которых забил 5 мячей и отдал 7 результативных передач. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 14 млн евро.