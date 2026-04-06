По информации источника, "Балтика" отказалась продавать нападающего Брайана Хиля в минувшее зимнее трансферное окно во "Флуминенсе" за 4,5 млн евро.
Сообщается, что калининградский клуб отказался от обсуждения возможной сделки из-за того, что предложение поступило слишком поздно и сделало невозможным поиск замены.
Отмечается, что летом "балтийцы" готовы рассмотреть продажу игрока за сумму от 5 миллионов евро.
Хиль присоединился к калининградцам в январе 2025 года. Трудовое соглашение футболиста действует до конца мая 2029-го. В текущем сезоне 24-летний колумбийский форвард забил 13 голов и отдал один ассист в 23 матчах за "Балтику", став рекордсменом клуба по числу голов в одном сезоне РПЛ.
Источник: "Чемпионат"
"Балтика" не продала зимой нападающего в Бразилию за 4,5 млн евро - источник
Фото: ФК "Балтика"