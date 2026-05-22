Подольски завершил карьеру футболиста

Экс-нападающий сборной Германии Лукаш Подольски официально завершил профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщил польский "Гурник" в своих социальных сетях.



За годы выступлений немецкий форвард успел поиграть за "Кёльн", "Баварию", " Клуб из Забже объявил, что 39-летний форвард проведёт последний матч в карьере в ближайшие выходные, после чего сосредоточится на работе в руководстве команды. Подольски станет владельцем клуба, за который болел с детства.За годы выступлений немецкий форвард успел поиграть за "Кёльн", "Баварию", " Арсенал ", "Интер", "Галатасарай" и ряд других клубов. Главным достижением в карьере Подольски стала победа на чемпионате мира 2014 года в составе сборной Германии.